Пострадавших нет.

Пострадавших нет.Силы противовоздушной обороны сбили в районе Люберец летевший к Москве беспилотник. Об это в своем сообщил мэр столицы Сергей Собянин.На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб."Предварительно пострадавших и разрушений нет", – подчеркнул градоначальник.В ночь на среду силы ПВО беспилотник в Можайском районе Московской области. Еще один дрон попал в строящееся здание в комплексе "Москва-Сити".Во вторник в Московской области сбили два беспилотника. Один уничтожен в районе Красногорска, другой в районе Часцов Одинцовского городского округа.