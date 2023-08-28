Стало известно, что изменится для ветеринарных клиник во Владимирской области с 1 сентября. Начнут...

Стало известно, что изменится для ветеринарных клиник во Владимирской области с 1 сентября.Начнут действовать новые правила для ветеринарных аптек, которые занимаются изготовлением лекарств, сообщает https://vetandlife.ruВ правилах содержатся требования к изготовлению лекарств для животных. Так, для производства ветпрепаратов можно использовать только зарегистрированные лекарственные вещества и фармсубстанции. Производственным ветаптекам запрещено применять в изготовлении лекарств препараты, применение которых ограничено законом о биобезопасности. Также ветаптеки не имеют права производить препараты, которые уже зарегистрированы в России.Помимо этого, в правилах прописаны требования к помещению и оборудованию, которые используются для изготовления ветеринарных препаратов, нормы стерилизации и внутриаптечного контроля.Отпускаются изготовленные в ветаптеке препараты только по рецепту или требованию животноводческого предприятия.Предусмотрено поэтапное вступление в силу новых правил. Ряд положений приказа начнут действовать уже этой осенью. Другая часть норм, которая касается требований животноводческих предприятий, вступит в силу с 1 марта 2025 года.Также вводится новый индикатор риска для контроля за обращением ветеринарных препаратов в России.Сегодня в сфере контроля за обращением ветпрепаратов установлен только один индикатор риска – если производственным объектом владеют два и более лицензиатов.С 1 сентября новым индикатором риска будут считать несоответствие объема партии ввезенного или перемещенного в РФ ветеринарного препарата количеству лекарств из той же партии, введенному в гражданский оборот. Уточняется, что индикатором риска такое расхождение станет, если за календарный год оно составит более 10%.Фото: https://www.pxfuel.com