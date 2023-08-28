Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области сообщило, что с 28 августа по 3 сентября передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД будут работать на
<a href="https://33live.ru/novosti/28-08-2023-stalo-izvestno-na-kakix-uchastkax-dorog-vladimirskoj-oblasti-ustanovyat-vremennye-kamery.html" target="_blank">Стало известно, на каких участках дорог Владимирской области установят временные камеры</a> - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области сообщило, что с 28 августа по 3 сентября передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД будут работать на
[url=https://33live.ru/novosti/28-08-2023-stalo-izvestno-na-kakix-uchastkax-dorog-vladimirskoj-oblasti-ustanovyat-vremennye-kamery.html]Стало известно, на каких участках дорог Владимирской области установят временные камеры[/url] - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области сообщило, что с 28 августа по 3 сентября передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД будут работать на