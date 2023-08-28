Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области сообщило, что с 28 августа по 3 сентября передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД будут работать на

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области сообщило, что с 28 августа по 3 сентября передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД будут работать на следующих участках дорог: – а/д Р-132 «Зoлотoe кoльцо» зaпадноe coeдинениe с а/д М-7 «Волга» 2 км; – а/д Р-132 «Золотое кoльцo» запaдноe соединeниe с а/д М-7 «Волга» 6 км; – а/д Р-132