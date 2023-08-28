Старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых снова стала мамой. Анастасия родила двойню.

Старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых снова стала мамой. Анастасия родила двойню.Анастасия Стриженова, старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых, снова стала мамой. Уточняется, что девушка родила двойню.Об этом Анастасия самостоятельно рассказала в социальных сетях, опубликовав фото из роддома. "+2", — лаконично подписала снимок наследница ведущей.В комментариях все тут же принялись поздравлять Анастастию. Одной из первых была Елена Малышева, которая оставила довольно длинное поздравление. "Катюш, счастье есть! Это наши дети и, конечно, наши внуки! Сил Настеньке! И здоровья вам всем самым маленьким и самым большим! Вот так тремя сыновьями Настенька превратила ваше женское царство в мужской клуб! Очень вас всех любим. Ваши Малышевы во всех поколениях".Ранее "Дни.ру" писали о том, что артистка разместила в телеграм-канале фото, где предстала в объятиях ведущего капитал-шоу "Поле чудес". Да не случайно! Просто 31 июля Леонид Якубович отметил 78-летие, а Екатерина Стриженова решила его поздравить. "С удовольствием обнимаю нашего новорожденного Леонида Аркадьевича!" — написала она.