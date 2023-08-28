В фермерском хозяйстве Владимирской области рассказали, какие сорта ягод будут популярны в новом...

В фермерском хозяйстве Владимирской области рассказали, какие сорта ягод будут популярны в новом сезонеНелегко прощаться с летом, которое пахнет клубникой. Но наступает время подумать и о будущем урожае. Какие сорта ягоды будут популярны в новом сезоне - узнаем в фермерском хозяйстве "Суздальская ягода"Клубника уже отошла. Но самое время высаживать рассаду, говорит Сергей Жданов. Хозяйство "Суздальская ягода" культивирует сорта, которые хорошо себя зарекомендовали.Сергей Жданов, главный инженер фермерского хозяйства "Суздальская ягода":- Номер один "Азия". Это очень крупная ягода, алого цвета, итальянской селекции. От нее все наш покупатели в восторге. И рассада растет хорошо, и сам куст растет хорошо! У нас в этом году новые сорта. Это сорта "Фалька", Румба, Флер, Моллинг Столетие, Эльсанта. Это сорта раннего и среднего срока созревания.Особое внимание агрономы советуют обратить на десертный "Фалько". В "Суздальской ягоде" собираются развивать этот новый сорт. Порадовали его высокая урожайность и отменный вкус ягод .Сергей Жданов, главный инженер фермерского хозяйства "Суздальская ягода":- Фалько-ягода такая крупной формы, темного цвета, ягода плотная и очень сладкая. Вот по уровню сахара, уровень бриггс мы померили, вон там мы померили там достигает уровень 13-14 процентов. Это в общем-то максимум, который возможен на клубнике. А если мы будем сравнивать с сортом Азия, который всем нравится, то там этот уровень до 11 процентов может доходить!Нельзя не отметить и более раннюю "Эльсанту" . В Европе сорт считается эталонным.Сергей Жданов, главный инженер фермерского хозяйства "Суздальская ягода":- Когда мы приобретаем саженцы клубники там всегда есть описание. И вот в этих описаниях ну такие сравнения. Ну этот сорт на неделю раньше Эльсанта. Этот сорт там слаще Эльсанта. Этот сорт урожайнее Эльсанта. И так далее тоже рекомендуем попробовать этот сорт. Нам он очень понравился.На пике популярности и сорт "Хоней". Хорошо проверенный в хозяйстве - выращивают его уже 8 лет. Он же и самый неприхотливый - быстро приживается на новом месте.Сергей Жданов, главный инженер фермерского хозяйства "Суздальская ягода":- Растет даже, если за ним не ухаживать! Такое вот бывает на дачных хозяйствах. Мы, конечно, за ним следим, поливаем подкармливаем. Прямо рекомендую, если вы начинающий садовод.Сергей Жданов, главный инженер фермерского хозяйства "Суздальская ягода":- Я начинающий садовод и мне хочется узнать как рассаду сажать?Это достаточно просто. Нужно подготовить почву. Перекопать ее или культиватором ее разрыхлить, добавить туда комплексное удобрение. Нитроамофоска называется. Вот у нас, кстати, оно будет в продаже. Вот и собственно посадить этот корешок. Этот стаканчик с корнями закрытой корневой системы саженца.Ну и уплотнить вокруг землю.А какое здесь готовят ягодное пюре! Настоящая витаминная бомба в холодильнике. В любое время года можно разморозить и побаловать себя - всесезонное удовольствие! Десерт расфасован в пол и двухлитровые герметичные контейнеры. Заказать можно лакомство также на suzyagoda.ru.А еще - время собирать малину!Сергей Жданов, главный инженер фермерского хозяйства "Суздальская ягода":- У нас поздние сорта. Вот сорт "Соколица" польской селекции и "Карамелька" нашей отечественной селекции. Карамелька только начинает плодоносить. Она вся в зеленых ягодках и если сентябрь будет теплый, то весь сентябрь мы будем с малиной.Уже почти готова. Какая-то неделька и все! Можно будет уже срывать урожай.В этом сезоне суздальские фермеры готовы порадовать и сладкой кукурузой пищевых сортов. Для деликатесной культуры созданы лучшие условия.Сергей Жданов, главный инженер фермерского хозяйства "Суздальская ягода":- Мы в этом году посадили сладкую кукурузу! В прошлом году нам понравилось очень этот эксперимент. Хорошая вот закладка. Все семена развиты, все должно быть хорошо! Кукуруза очень вкусная! Гораздо вкуснее, чем китайская из магазина. Здесь у нас да обработок не было. В общем-то все растет замечательно. Поэтому да. Чистый экологический продукт.Всю продукцию "Суздальской ягоды", рассаду и удобрения можно приобрести в поселке Содышка или заказать на сайте. Здесь всегда с вами готовы поделиться и секретами отличного урожая.Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"."Суздальская ягода" поселок Содышка ул. Владимирская, 10 г .Телефон 8-961-112-22-99 Сергей ЖдановСайт: https suzyagoda.ru