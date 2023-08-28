Сильный пожар произошёл ночью с 26 на 27 августа в микрорайоне Карачарово Мурома.

Сильный пожар произошёл ночью с 26 на 27 августа в микрорайоне Карачарово Мурома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.На улице Демьяна Бедного загорелись частный дом и две хозяйственные постройки. Пламя перекинулось на крышу соседнего жилища.В тушении приняли участие 20 спасателей и 5 единиц спецтехники. Общая площадь пожара составила 136 кв. метров. К счастью, во время происшествия никто не погиб.В настоящий момент специалисты устанавливают точную причину возгорания.