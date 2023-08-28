В отношении лидеров преступной группировки из Коврова вынесен приговор Лидеров ковровской ячейки...

В отношении лидеров преступной группировки из Коврова вынесен приговорЛидеров ковровской ячейки свидетелей Иеговы (организация признана экстремистской в России) отправили под домашний арест. Решение сегодня вынес Ковровский районный суд.Напомню,они были задержаны в начале августа. Ковровская община насчитывала более 60 человек. Руководителем ячейки был местный житель 52-ого года рождения. По статье "организация экстремистской деятельности" ему грозит до десяти лет лишения свободы.