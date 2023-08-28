Новый Дом мировой юстиции открылся в поселке Красная Горбатка Владимирской области на улице Красноармейская, 4. Ремонт обошелся почти в 3 млн рублей. Торжественное открытие состоялось 24

Новый Дом мировой юстиции открылся в поселке Красная Горбатка Владимирской области на улице Красноармейская, 4. Ремонт обошелся почти в 3 млн рублей. Торжественное открытие состоялось 24 августа. В пресс-службе министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов региона сообщили, что новое помещение соответствует санитарно-техническим нормам и правилам, благодаря чему мировой судья и работники