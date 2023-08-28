С 1 по 25 сентября пособия на детей будут поступать раньше. Об этом сообщили в официальной группе во Вконтакте «Социальный фонд России». 3 числа каждого месяца за предыдущий месяц будут

С 1 по 25 сентября пособия на детей будут поступать раньше. Об этом сообщили в официальной группе во Вконтакте «Социальный фонд России». 3 числа каждого месяца за предыдущий месяц будут поступать: – Единые пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам; – Пособия по беременности и родам; – Пособия по уходу за ребенком до