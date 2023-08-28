В сентябре семьи Владимирской области получат пособия на детей раньше Напомним, что единый...

В сентябре семьи Владимирской области получат пособия на детей раньшеНапомним, что единый расчетный день (3 число) в сентябре 2023 года выпадает на воскресенье, ежемесячные детские пособия от Социального фонда будут перечислены досрочно - в пятницу, 1 сентября. Об этом сообщает Социальный фонд России.Это касается следующих выплат:Единое пособие от 0 до 17 лет и беременнымпособие на первого ребенка до 3 лет (Путинское)пособие на детей от 8 до 17 летпособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для безработных гражданвыплата на ребенка военнослужащего по призывувыплата на детей семьям военных и силовых ведомствДаты перечисления иных пособий от СФР останутся привычными:5 сентября - ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до 3х лет8 сентября – ежемесячное пособие по уходу за детьми до 1,5 лет трудоустроенным родителямЭти графики относятся к тем, кому пособие приходит на расчетный счет в банке.Если пособия получают через почтовое отделение, выплаты могут начаться со 2 сентября, забрать деньги можно будет до 20 сентября (уточняйте даты в своем отделении почты).Напомним: СФР выплачивает пособия задним числом (т.е. в сентябре придут денежные выплаты за август).Помимо федеральных пособий на детей, предусмотрены и региональные выплаты (выплачиваются за текущий месяц).В сентябре ряд этих пособий тоже будет перечислен по иному графику. Отделы Соцзащиты перечислят пособия за сентябрь до начала учебного года.Фото freepik.com