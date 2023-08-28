Житель Собинки лишился иномарки после езды в состоянии алкогольного опьянения. Ее конфисковали в доход государства, сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области. В апреле этого

Житель Собинки лишился иномарки после езды в состоянии алкогольного опьянения. Ее конфисковали в доход государства, сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области. В апреле этого года мужчина, уже ранее привлеченный к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, наступил на те же грабли и вновь сел за руль, будучи пьяным. Однако в этот раз наказание оказалось более