В Собинском районе столкнулись три легковушки и рейсовый автобус. Серьезное ДТП случилось 28 августа в 10 часов утра. Артур Амосов, начальник УГИБДД области На 2 км автодороги Собинка

В Собинском районе столкнулись три легковушки и рейсовый автобус. Серьезное ДТП случилось 28 августа в 10 часов утра. Артур Амосов, начальник УГИБДД области На 2 км автодороги Собинка -Лакинск-Ставрово произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкновение 4 транспортных средств, одно из которых рейсовый автобус, в котором находилось 12 пассажиров. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, водитель «Лады», двигаясь