Во Владимирской области 28 августа на 2 км автодороги Собинка – Лакинск – Ставрово в Собинском районе случилась авария, из-за которой пострадало 10 человек. ДТП произошло с участием трех машин

Во Владимирской области 28 августа на 2 км автодороги Собинка – Лакинск – Ставрово в Собинском районе случилась авария, из-за которой пострадало 10 человек. ДТП произошло с участием трех машин и рейсового автобуса, сообщила пресс-служба МВД по Владимирской области. По предварительной информации, водитель легковушки «Лада», двигаясь в сторону автодороги М-7 «Волга», выехал на встречку, где