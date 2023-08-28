В понедельник, 28 августа, в Собинском районе случилось ДТП с участием трёх автомобилей и автобуса.

В понедельник, 28 августа, в Собинском районе случилось ДТП с участием трёх автомобилей и автобуса. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Авария произошла на 2 км трассы «Собинка–Лакинск–Ставрово». Правоохранители предварительно установили, что машина «Лада» под управлением водителя 1967 года рождения выехала на встречную полосу и врезалась в направляющийся в Собинки рейсовый автобус. Затем пассажирский транспорт столкнулся с автомобилем «Чери», а «Лада» ударила «Ниву».По состоянию на 13.00 было известно о 10 пострадавших участниках ДТП. Водитель «Лады» попал в больницу.В настоящий момент инспекторы ДПС устанавливают все обстоятельства аварии.