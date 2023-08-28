В Судогодской районной больнице под контролем прокуратуры устраняются многочисленные нарушения в...

В Судогодской районной больнице под контролем прокуратуры устраняются многочисленные нарушения в трудовом законодательствеПрокуратурой Владимирской области организована проверка трудового законодательства по многочисленным обращениям работников ГБУЗ ВО «Судогодская центральная районная больница им. Поспелова».Установлено, что в начале августа исполняющий обязанности главы надзорного ведомства Анатолий Викторович Дрок лично встретился с трудовым коллективом медицинского учреждения и обсудил с ними имеющиеся проблемы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.В ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения такие как: необоснованное уменьшение стимулирующих выплат 41 работнику, неознакомление сотрудников с локальными актами, регламентирующими их трудовую деятельность, незаключение дополнительных соглашений к трудовым договорам при изменении условий труда, невыплата денежных средств при расширении зон обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, совместительство, оказание медицинской помощи пациентам, имеющих заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, невключение в состав комиссии по начислению стимулирующих выплат председателя первичной профсоюзной организации учреждения.В связи с этим, руководителю больницы внесены представления. Одному врачу-терапевту уже выплачена компенсация за несвоевременное перечисление денег за работу с пациентами с признаками новой коронавирусной инфекции, другому врачу–терапевту произведена доплата за выполнение работ за временно отсутствующего сотрудника.В состав комиссии по начислению стимулирующих выплат включен председатель первичной профсоюзной организации учреждения здравоохранения.Также отношении виновных лиц учреждения вынесены 2 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях: ненадлежащее оформление трудового договора и неполная выплата в установленный срок зарплаты.Прокуратурой Судогодского района принесены 2 протеста на Положение об установлении выплат стимулирующего характера и Положение по оплате труда, утвержденные приказами главного врача. На данный момент локальные нормативные акты приведены в соответствие с установленными требованиями.Кроме того, в производстве находится уголовное дело в отношении заведующей поликлиникой ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Поспелова» по факту растраты с использованием служебного положения денежных средств в сумме более 110 тыс рублей. Они были необоснованно выплачены ее супругу за работу по внутреннему совместительству на 0,25 ставки в качестве врача-психиатра, которую он не выполнял.Следствие по уголовному делу не окончено. Ранее прокуратурой района руководителю вносилось представление об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства, однако попыток устранить какие-либо нарушения не предпринималось.В этой связи и.о. прокурора области начальнику СУ УМВД России по региону внесено требование об устранении нарушений, связанных с волокитой, непринятием мер к аресту имущества, непризнанием потерпевшим и прочих.Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры области.Фото freepik.com