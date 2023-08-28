В Юрьев-Польском директору подрядной организации, не исполнившему в срок условия контракта,...

В Юрьев-Польском директору подрядной организации, не исполнившему в срок условия контракта, назначен крупный штрафВ мае 2023 года прокуратурой Юрьев-Польского района в рамках проверки реализации на территории района национального проекта «Здравоохранения» выявлены нарушения в деятельности ООО «БМ-ИНТЕГРАЦИЯ».Установлено, что в июле 2022 года между ГБУЗ ВО «Юрьев - Польская центральная районная больница» и ООО «БМ-ИНТЕГРАЦИЯ» заключен договор на оказание услуг по разработке проектно - сметной документации на капитальный ремонт стационара в селе Небылое. Стоимость - более 1,7 миллиона рублей. Срок исполнения договора до 31 декабря 2022 года.В итоге подрядной организацией предусмотренные договором работы вовремя не выполнены. Прокурором в отношении генерального директора организации-подрядчика возбуждено дело об административном правонарушении и назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.Кроме того, прокуратурой района руководителю ООО «БМ-ИНТЕГРАЦИЯ» внесено представление, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.В настоящее время работы по контракту выполнены в полном объёме.Фото freepik.com