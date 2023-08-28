Жителя регионального центра будут судить за мошенничество в крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Жителя регионального центра будут судить за мошенничество в крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что обвиняемый весной 2023 года вступил в сговор с неустановленным лицом в интернете. После подельник подозреваемого позвонил 84-летней пенсионерке и рассказал, что её дочь стала виновницей аварии. Он предложил старушке заплатить деньги, дабы помочь родственнице избежать уголовной ответственности.Перепуганная женщина поверила собеседнику и собрала около 300 тыс. рублей. Деньги у пенсионерки забрал обвиняемый. Часть полученных обманным путём средств он перевёл сообщнику, а остальное оставил себе.На допросе подозреваемый во всём сознался. Уголовное дело направлено в суд.