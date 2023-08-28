Владимирцам напоминают о субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Жителям региона предлагают...

Владимирцам напоминают о субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.Жителям региона предлагают погасить задолженность за коммунальные услуги и войти в новый - осенний - сезон без долгов. Компании предлагают различные схемы списания пеней за просрочку платежей.А в Министерстве ЖКХ напоминают, что владимирцам доступны субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Их получают уже свыше 37-ми тысяч жителей. Субсидия (около 2700 рублей) доступна, если расходы на оплату жилья превышают 22 процента от дохода семьи, для одиноко проживающих пенсионеров - 18 процентов.Подать заявление можно в МФЦ или через Госуслуги.