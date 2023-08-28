19 августа в дежурную часть полиции обратился 43-летний местный житель. Он заявил, что у него украли инвентарь для рыбалки стоимостью более 56 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по

19 августа в дежурную часть полиции обратился 43-летний местный житель. Он заявил, что у него украли инвентарь для рыбалки стоимостью более 56 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Владимирской области. Заявитель рассказал, что собираясь на рыбалку оставил у подъезда все снаряжение, которое он позже стал загружать в машину. Однако мужчина забыл в тубусе