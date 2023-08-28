Крупный пожар во Владимире. Вечером в понедельник горожане увидели огромный столб черного дыма в районе “Пекинки”. Горело одно из складских помещений по адресу ул. Куйбышева д.18 –

Крупный пожар во Владимире. Вечером в понедельник горожане увидели огромный столб черного дыма в районе “Пекинки”. Горело одно из складских помещений по адресу ул. Куйбышева д.18 – здание расположено за “Ивановскими мануфактурами”. Сообщение о ЧП “тревожное ведомство” получило в 17:11. Черное облако было видно из разных концов города. Очевидцы выкладывали фото и видео в соцсети.