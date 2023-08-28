Владимирский филиал ПИМУ готов к началу занятий. Более 130 студентов первого набора филиала Приволжского исследовательского медицинского университета сядут за парты 1 сентября. Об этом

Владимирский филиал ПИМУ готов к началу занятий. Более 130 студентов первого набора филиала Приволжского исследовательского медицинского университета сядут за парты 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Конкурс на специалитет составил 3 человека на место. Поступили не только владимирцы, но и жители других регионов и даже ближнего зарубежья. Вести занятия будут 14 профессионалов