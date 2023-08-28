Житель областного центра обвиняется в мошенничестве. Ранее он якобы обманул 84-летнюю пенсионерку на 300 тысяч, сообщила прокуратура Владимирской области. Следствие установило, что молодой

Житель областного центра обвиняется в мошенничестве. Ранее он якобы обманул 84-летнюю пенсионерку на 300 тысяч, сообщила прокуратура Владимирской области. Следствие установило, что молодой человек в апреле 2023 года вступил с невыявленным лицом в сговор. Они сообщали близким людям о том, что их родные попали в ДТП и были виновниками, и, чтобы «не было проблем», они