Во Владимире иномарка влетела в столб и загорелась. Смертельная авария произошла вечером 25 августа. По данным дорожной полиции, на “Пекинке” возле гипермаркета «Глобус» Митсубиси

Во Владимире иномарка влетела в столб и загорелась. Смертельная авария произошла вечером 25 августа. По данным дорожной полиции, на “Пекинке” возле гипермаркета «Глобус» Митсубиси Аутлендер, за рулём которого был 35-летний мужчина, врезалась в опору ЛЭП. После чего иномарка загорелась. Водитель погиб на месте аварии. Анна Якимова, инспектор отдела пропаганды ГИБДД области Около 17:45 на 1