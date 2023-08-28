Во Владимире ранее судимый таксист вытащил из кармана спящего на остановке дорогой...

Во Владимире ранее судимый таксист вытащил из кармана спящего на остановке дорогой гаджет38-летний житель Владимира сообщил в полицию о пропаже своего телефона. В ходе отработки сообщения было установлено, что телефон пропал в момент, когда потерпевший уснул, сидя на остановке. Причиненный ущерб составил 20 000 рублей, сообщает УМВД России по Владимирской области.Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, изучили записи уличных камер. В результате установили, что ранним утром к спящему потерпевшему подходил водитель такси, который проезжал мимо.Позже по подозрению в краже был задержан ранее судимый 39-летний мужчина, который проживал в Суздальском районе.Свою вину фигурант признал, но украденный телефон успел уже продать. Деньги потерпевшему он возместил.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Фото freepik.com