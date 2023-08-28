За парты во владимирских школах впервые сядут 4637 первоклашек, а переступят порог школ более 40 400 ребят, об этом сообщил мэр города Дмитрий Наумов в своем телеграм-канале. В этом году школьники

За парты во владимирских школах впервые сядут 4637 первоклашек, а переступят порог школ более 40 400 ребят, об этом сообщил мэр города Дмитрий Наумов в своем телеграм-канале. В этом году школьники будут учиться в две смены. Такой порядок введут в 24 школах. Всего ко второй смене приступит около 7400 учащихся, в том числе 4100 учеников