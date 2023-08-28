Во Владимирской области электрик погиб в трансформаторной будке. Следственными органами...

Во Владимирской области электрик погиб в трансформаторной будке.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области организована проверка по факту смерти 65-летнего мужчины в ходе электротехнических работ.По предварительным данным, мужчина в составе бригады электриков осуществлял плановое техническое обслуживание трансформаторной подстанции в г. Радужный. И в результате нарушения порядка проведения таких работ получил удар электрическим током, от которого скончался на месте, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрошены очевидцы и другие работники организации.Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области.