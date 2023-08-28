Во Владимирской области монтируют новую крышу многоквартирного дома, взамен сгоревшей. Сегодня на...

Во Владимирской области монтируют новую крышу многоквартирного дома, взамен сгоревшей.Сегодня на оперативном совещании губернатору Александру Авдееву доложили, что новая крыша на пострадавшем от пожара доме готова на 50 процентов.Напомним, что вечером 21 июня, в Собинском районе селе Черкутино, на улице Мира (дом №8) произошел крупный пожар на крыше многоквартирного жилого дома. Дети играли о спичками. В итоге старая деревянная крыша сгорела дотла за 20 минут.- До осенних холодов нужно восстановить крышу пострадавшего от пожара 21 июня дома в селе Черкутино Собинского района, подчеркнул глава области. Обрешётка готова. На этой неделе строители приступят к укладке металла. Временное покрытие от дождя в августе не подвело. До завершения работ жильё защищено от протечек.На прошлой неделе пострадавшие от пожара жильцы начали получать выплаты, отметил Авдеев.Завершение работ – на губернаторском контроле.Фото: пресс-служба ВО.