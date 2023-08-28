В посёлке Красная Горбатка Селивановского района открылся Дом мировой юстиции.

В посёлке Красная Горбатка Селивановского района открылся Дом мировой юстиции. Об этом сообщила пресс-служба правительства Владимирской области.Теперь сотрудники учреждения смогут трудиться в комфортных условиях. Площадь судебных помещений увеличилась до 177 кв. м., выросло число кабинетов, в зале заседания смонтировано новое оборудование.Для людей с ограниченными возможностями здоровья на входе в здание установлены пандус и копка вызова персонала.