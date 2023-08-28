В 2023 году спасатели Владимирской области деблокировали 57 человек, попавших в дорожные аварии.

В 2023 году спасатели Владимирской области деблокировали 57 человек, попавших в дорожные аварии. Ещё 23 участника ДТП получили иную помощь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.Также специалисты ведомства достали из покорёженных машин 19 погибших.Всего же с начала текущего года сотрудники МЧС 712 раз реагировали на сообщения об автомобильных авариях, 198 из которых случились на трассах федерального значения. В среднем пожарно-спасательные подразделения прибывали на места происшествий спустя 8,1 мин. после вызова.