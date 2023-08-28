В деревне Панфилово Петушинского района обнаружена оспа овец и коз.

В деревне Панфилово Петушинского района обнаружена оспа овец и коз. С начала 2023 года это уже четвёртый зафиксированный случай вспышки опасного заболевания в регионе. Такую информацию сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Новый очаг оспы выявили 26 августа в крупном хозяйстве, где содержится около тысячи животных. Сегодня ведомство проверяет соблюдение ветеринарного законодательства. Для работы привлечены специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ».Отмечается, что в первых двух выявленных в 33-м регионе фактах оспы причиной мог стать нелегальный ввоз инфицированных особей.