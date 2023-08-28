Во Владимирской области выявлены 4 вспышки заболевания оспой овец и коз. С начала года 2 случая...

Во Владимирской области выявлены 4 вспышки заболевания оспой овец и коз.С начала года 2 случая болезни зарегистрировано в личных подсобных хозяйствах, ещё 2 – в фермерских хозяйствах в Петушинском и Собинском районах, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Владимирской области.В минувшую пятницу зарегистрирована вспышка оспы овец и коз в деревне Панфилово Петушинского района, уточнили в ведомстве. В этом хозяйстве содержится порядка 1000 голов сельхозживотных.Оспа овец и коз – вирусная, остро протекающая болезнь, предупреждают специалисты. Животные в очаге заболевания подлежат уничтожению и дальнейшему сжиганию.При этом, в случае принятия главой области решения об отчуждении животных, предусматривается компенсация владельцам животных. Однако ее размер может быть уменьшен, либо в выплате вовсе откажут, если были нарушены ветеринарные правила.Фото: https://www.pxfuel.com