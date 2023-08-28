Во Владимирской области завели уголовное дело на девушку за кражу со вломом косметики у...

Во Владимирской области завели уголовное дело на девушку за кражу со вломом косметики у разлучницы.В Отделение МВД России по Селивановскому району обратилась 21-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже имущества на сумму около 5 000 рублей. Сотрудники полиции задержали 18-летнюю местную жительницу, которая признала вину.Выяснилось, что подозреваемая взломала замок, проникла в дом, где проживает её бывший молодой человек, и похитила косметику более удачливой соперницы.Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело, взята подписка о невыезде.Фото: https://www.pxfuel.com