Волонтеры приюта в Гусь-Хрустальном приступили к уборке и ищут новых хозяев для хвостов....

Волонтеры приюта в Гусь-Хрустальном приступили к уборке и ищут новых хозяев для "хвостов".Волонтерам фонда "Спасти может каждый", наконец, удалось прорваться в приют "Хвосты" в Гусь-Хрустальном. Бывшие сотрудники, крайне недовольные "сменой власти", покинули территорию и дали зоозащитникам приступить к работе.- Мы наконец-то беспрепятственно заходим на территорию приюта. Бывших сотрудников сегодня нет. Поэтому мы сейчас спокойно заходим и будем уже заниматься животными.Накануне приют закрыли на "санитарный день". Волонтеры провели обработку помещений, убрались на улице, вынесли мусор. Завезли корм. Развели больных и здоровых животных. В здании и на территории все еще остаются порядка 50-ти собак на свободном передвижении, но постепенно их распределят по вольерам, говорится в сообщении в группе фонда. Некоторых собак и кошек еще долго придется выхаживать, многие в очень запущенном состоянии. Напомним, ранее администрация города заключила соглашение с активистами фонда "Спасти может каждый". Теперь у приюта есть "законный" опекун и возможность получать бюджетное финансирование."Хвостам" обещают ремонт.