Издательский дом «Аргументы и факты» объявляет о старте выставок проекта «Война и мир языком плаката».

Издательский дом «Аргументы и факты» объявляет о старте выставок проекта «Война и мир языком плаката».В конце августа мероприятия проходят в городах-участниках проекта: Нижнем Новгороде, Владимире, Чебоксарах и Ярославле.Во Владимире выставка работ победителей первого этапа конкурса откроется 29 августа в 13.00 в Военно-патриотическом сквере, расположенном на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира. На выставке можно будет увидеть лучшие работы участников конкурса на тему поддержки Донбасса и помощи освобождённым территориям.Проект «АиФ» «Война и мир языком плаката» Издательский дом реализует при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ФКИ) и Государственного исторического музея.На сайте проекта продолжается приём работ, а также идет народное голосование за лучшие плакаты. Присылайте, смотрите и голосуйте!