За период с 21 по 27 августа парки и лесопарки Московской области посетило около 1,8 миллиона человек, следует из данных Министерства благоустройства региона.

За период с 21 по 27 августа парки и лесопарки Московской области посетило около 1,8 миллиона человек, следует из данных Министерства благоустройства региона.Создание комфортных условий для отдыха является приоритетной задачей властей, заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.«За прошедшую неделю в парках Подмосковья побывали 1,79 млн человек, что на 100 тысяч больше, чем год назад. Рост посещаемости наших природных территорий говорит о том, что отдых там становится все более популярным у горожан», – констатировал он.Самыми популярными парками Подмосковья в предпоследнюю неделю августа стали парк «Пехорка» в Балашихе – здесь зафиксировано 90 тысяч посещений, Центральный парк в Пушкинском городском округе – 82 тысячи посещений и парк «Сестрорецкий» в Клине, куда за неделю пришли 66 тысяч человек.Популярными среди жителей Московской области также стали Парк Толстого в Химках и парк «Фабричный» в Истре – суммарно за неделю в них отдохнуло около 91 тысячи человек.Несмотря на пасмурную погоду, наибольшее количество посетителей было зафиксировано в субботу, 26 августа. В этот день парки Подмосковья посетили почти 350 тысяч человек.