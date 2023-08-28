Жилой дом и две постройки: сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в микрорайоне Карачарово...

Жилой дом и две постройки: сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в микрорайоне Карачарово Владимирской областиВ минувшие выходные в микрорайоне Карачарово Муромского района произошел пожар в жилом доме.По прибытии пожарных подразделений наблюдалось горение одного дома и двух построек, а также повреждена кровля второго жилого дома, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Предварительная площадь пожара 136 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 20 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото МЧС по Владимирской области