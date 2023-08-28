Жители села Семеновское-Красное Суздальского района пожаловались на плохие дороги, нависающие на электрические провода деревья и заросшие травой обочины. Как сообщили в прокуратуре

Жители села Семеновское-Красное Суздальского района пожаловались на плохие дороги, нависающие на электрические провода деревья и заросшие травой обочины. Как сообщили в прокуратуре региона, после проверки были обнаружены многочисленные нарушения. Прокурор выявил факт нависания веток деревьев над проводами на улицах Центральная, Запрудная, Зеленая. За это «прилетело» директору филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго». Работы