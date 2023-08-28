Звезды владимирского футбола дали мастер-класс юным спортсменам Владимир посетили звезды...

Звезды владимирского футбола дали мастер-класс юным спортсменамВладимир посетили звезды российского футбола. Они приняли участие в первом всероссийском детском футбольном турнире "Чемпионат победителей". Подробности у Никиты Тарбеева.Александр Мостовой, экс-полузащитник сборной России по футболу:- Никит, мой совет-домой придешь, у тебя родители здесь есть? Ай, я думал, нет никого. Возьмешь мячик и дома ничего не бойся, жонглируй дома. Мы всё это делали. Дверь закрывай на ключ, мама чтоб не видела и в стенку бей. А что делать."Царь", такое имя Александру Мостовому дали испанские болельщики, плохого не посоветует. Но это не точно... Рядом другие звезды российской сборной образца чемпионата мира 2002-го года - нападающие Дмитрий Сычёв и Руслан Пименов. Евгений Алдонин тогда еще в команду не привлекался. Но по своим регалиям бывший опорник ЦСКА, футболист еще более звездный- обладатель Кубка УЕФА- добился всего, лишь благодаря упорству.Евгений Алдонин, экс-полузащитник сборной России по футболу:- Если ты суперталантливый, но ленивый, футбол таких отвергает. Лентяев футбол выбрасывает. То есть кто-то считает себя более талантливым, но меньше двигается-как правило, это всё заканчивается на детском возрасте.Это воспитанники торпедовской школы по футболу четырнадцатого года рождения. Когда эти ребята появились на свет, большинство футбольных звезд начала нулевых уже завершили карьеру. Но вот так пообщаться с членами сборной, хоть и бывшими, всё равно приятно.Семён Гусев, воспитанник СШОР по футболу г.Владимира:- Во-первых, они известны очень, во вторых у них очень большие рейтинги. Ну нормальные рейтинги. Мне понравилось с ними.Участники Чемпионата победителей - воспитанники детских домов и реабилитационных центров. Для некоторых ребят это способ заявить о себе. Артём Горнаков из муромского детдома - самый техничный игрок команды. Мечтает когда-нибудь оказаться в клубе мастеров.Артём Горнаков, воспитанник муромского детдома:- Мы с нашим детским домом ходили на тренировку. Там у нас есть "Крылья Мурома" - такая секция. Мы там тренировались перед соревнованиями в Москве. Там меня заметили, что я типа хорошо играю и вот я в сентябре пойду на просматривание.Владимир стал восьмой точкой турнира. География обширная-от Алтая до Москвы. 24 сентября в московских Лужниках пройдет финал Чемпионата, организованного фондом "Ветер добрых перемен".Денис Игнатов, председатель попечительского совета фонда "Ветер добрых перемен":- Это дети из особой социальной группы, дети, которые находятся на попечении государства в силу различных жизненных обстоятельств и мы считаем, что в теперешней ситуации они особо нуждаются в празднике.Дмитрий Сычев, экс-нападающий сборной России по футболу:- Мы подпитываемся их любовью, потому что они искренне любят футбол и только начинают свою путь в жизни. Нам очень важно чтобы они росли на правильных примерах.Владимирскую область в Москве представит команда "Новое поколение"- сборная детей, оставшихся без попечения родителей. В финале они обыграли своих сверстников- команду "Исток" со счетом 2-0.А завершился футбольный праздник матчем со звёздами.- Вас сколько народа будет, а? На всё поле будем играть, не будем поддаваться вам. В полную силу согласны?Российских сборников усилили владимирские спортсмены и ветераны Торпедо, но для победы этого всё равно не хватило. 4-3 - победила юность.Никита Тарбеев, Александр Чунаев, "Вести Владимир"