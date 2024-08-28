Об этом предупредили представители администрации города у себя в телеграме.

С 1 сентября автобус №23 в городе Владимир изменит маршрут на участке от пересечения улицы Мира с Октябрьским проспектом до пересечения улицы Мира с улицей Горького. Об этом предупредили представители администрации города у себя в телеграме.В направлении Доброго автобус будет поворачивать на Октябрьский проспект, проезжая остановки «Октябрьский проспект», «Площадь Ленина», «Всполье», и затем снова выйдет на улицу Мира. В обратном направлении он также пройдет через эти остановки, сделав небольшой крюк. Таким образом, автобус №23 не будет останавливаться на остановке «Музей Природы».