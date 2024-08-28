Мужчину и женщину прибавило четырехтонным станком в производственном помещении мебельного цеха на улице Студенческой во Владимире. Собственный источник сообщил нам, что пострадавшими

Мужчину и женщину прибавило четырехтонным станком в производственном помещении мебельного цеха на улице Студенческой во Владимире. Собственный источник сообщил нам, что пострадавшими стали не рабочие, а представители бизнеса, имеющие отношение к данному помещению. О самом происшествии первыми рассказали в пресс-службе ГО, ПБ и ЧС Владимирской области. Все случилось в первой половине дня 27 августа. На