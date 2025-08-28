Мне 24 года, я женат на вдове 44 лет, которая имеет 25- летнюю дочь. Мой отец женился на этой девушке и таким образом стал моим зятем, поскольку он - муж моей дочери. Таким образом, моя падчерица стала моей мачехой, раз уж она - жена моего отца. У нас с женой родился сын. Он стал братом жены моего отца и двоюродным братом моего отца. И, соответственно моим дядей, поскольку он - брат моей мачехи. Таким образом, мой сын теперь - мой дядя. Жена моего отца тоже родила ребёнка, который стал одновременно моим братом, раз уж он - сын моего отца, и моим внуком, поскольку он - сын дочери моей жены. Так как муж матери кого-либо является его отцом, получается, что я - отец своей жены, раз я - брат своего сына. Таким образом, я стал своим собственным дедом. Учитывая вы
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