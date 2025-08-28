Спасателям пришлось вскрыть дверь в квартиру.

25 августа в Коврове Владимирской области спасателям пришлось вскрыть дверь в квартиру, где долго не отвечала женщина. Об этом сообщили в группе «Заметки спасателя».Соседи волновались, что она могла скончаться. К сожалению, опасения подтвердились: внутри обнаружили тело.Напомним, ранее мы писали, что