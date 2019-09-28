Шоумен Андрей Малахов получил очередную порцию критики. На этот раз за стремление сделать сенсацию на горе других людей.

Шоумен Андрей Малахов получил очередную порцию критики. На этотраз за стремление сделать сенсацию на горе других людей.Телеведущему припомнили выпуски программы "Прямой эфир" с участиемактера Александра Числова. Шоу Андрея Малахова выходит на телеканале "Россия 1".Редакторы программы сделали несколько выпусков посвященныхартисту. Съемочная группа побывала в квартире Числова, где он жил у ужасающихусловиях. Телевизионщики сняли истощенное полуобнаженное тело Александра,покопались в грязном тряпье актера и даже залезли к нему под одеяло. Послеартиста на инвалидном кресле притащили в студию.Через несколько дней после появления в шоу Александр Числовскончался. В больнице, куда поместил его Андрей Малахов, помочь ему не смогли.На этом ректоры "Прямого эфира" не остановились – состряпалиеще пару передач, но уже говорили смерти Александра Числова. В студии снова иснова возвращались к шокирующим кадрам, на которых больная звезда лежит вбеспомощном состоянии, выдвигали версии его гибели. додумалсяотправить престарелую мать Числова с диктофоном в больницу, где умер ее сын.Беседуя с неназванным врачом, женщина выяснила, что, оказывается, у ее кровиночки былСПИД.Родственники припомнили, что говорил онеизлечимой болезни, но точный диагноз никогда не называл. Они пришли к выводу,что артист стыдился недуга и не хотел, чтобы об этом узнали."И что в итоге получается? Сам человек предпочел огласкемучительную смерть, а ушлые телевизионщики после его ухода исключительно издобрых побуждений разгласили врачебную тайну, полученную тайком старенькоймамой, не представлявшей, чем болел сын. Частная жизнь известного человека —коту под хвост. Воля умиравшего – туда же", – пишет обозреватель сайта Ирина Петровская.