Шоумен Андрей Малахов получил очередную порцию критики. На этот
раз за стремление сделать сенсацию на горе других людей.
Шоумен Андрей Малахов получил очередную порцию критики. На этот
раз за стремление сделать сенсацию на горе других людей.
Телеведущему припомнили выпуски программы "Прямой эфир" с участием
актера Александра Числова. Шоу Андрея Малахова выходит на телеканале "Россия 1".
Редакторы программы сделали несколько выпусков посвященных
артисту. Съемочная группа побывала в квартире Числова, где он жил у ужасающих
условиях. Телевизионщики сняли истощенное полуобнаженное тело Александра,
покопались в грязном тряпье актера и даже залезли к нему под одеяло. После
артиста на инвалидном кресле притащили в студию.
Через несколько дней после появления в шоу Александр Числов
скончался. В больнице, куда поместил его Андрей Малахов, помочь ему не смогли.
На этом ректоры "Прямого эфира" не остановились – состряпали
еще пару передач, но уже говорили смерти Александра Числова. В студии снова и
снова возвращались к шокирующим кадрам, на которых больная звезда лежит в
беспомощном состоянии, выдвигали версии его гибели. додумался
отправить престарелую мать Числова с диктофоном в больницу, где умер ее сын.
Беседуя с неназванным врачом, женщина выяснила, что, оказывается, у ее кровиночки был
СПИД.
Родственники припомнили, что говорил о
неизлечимой болезни, но точный диагноз никогда не называл. Они пришли к выводу,
что артист стыдился недуга и не хотел, чтобы об этом узнали.
"И что в итоге получается? Сам человек предпочел огласке
мучительную смерть, а ушлые телевизионщики после его ухода исключительно из
добрых побуждений разгласили врачебную тайну, полученную тайком старенькой
мамой, не представлявшей, чем болел сын. Частная жизнь известного человека —
коту под хвост. Воля умиравшего – туда же", – пишет обозреватель сайта Ирина Петровская.