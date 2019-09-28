Солист группы Иванушки International прокомментировал
слухи о новом романе. Поговаривают, что Андрей Григорьев-Апполонов встречается
с моделью.
Солист группы "Иванушки International" прокомментировал
слухи о новом романе. Поговаривают, что Андрей Григорьев-Апполонов встречается
с моделью.
49-летний артист сам спровоцировал волну сплетен. В личном "Инстаграм"
Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал видео с отдыха. В кадре рыжий из "Иванушек"
проводит время с молодой красоткой.
В новой пассии Григорьева-Апполонова узнали 21-летнюю модель
Татьяну Попову. Девушка родом из Севастополя. Она не раз становилась участницей
конкурсов красоты.
Однако сегодня, 28 сентября, Андрей признался, что его
сердце все еще свободно. Григорьев-Апполонов и Попова только хорошие знакомые. "Романа нет у нас", – цитирует рыжего из "Иванушек" .
Напомним, не так давно Андрей Григорьев-Апполонов развелся с
женой – 34-летней Мариной Банковой. Этот брак знаменитости продлился почти 20
лет, в нем родилось двое сыновей – Иван и Артемий.
Ходили слухи, что супруга ушла от к 28-летнему
баскетболисту Андрею Зубкову. Со временем сплетни в какой-то степени
подтвердились, Марина перестала скрывать свои отношения со спортсменом. Теперь
уже экс-супруга знаменитости вовсю публикует в соцсетях снимки с новым
возлюбленным. Между тем Банкова признается, что очень благодарна за годы счастливой совместной жизни и прекрасных детей.