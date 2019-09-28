Солист группы Иванушки International прокомментировал слухи о новом романе. Поговаривают, что Андрей Григорьев-Апполонов встречается с моделью.

Солист группы "Иванушки International" прокомментировалслухи о новом романе. Поговаривают, что Андрей Григорьев-Апполонов встречаетсяс моделью.49-летний артист сам спровоцировал волну сплетен. В личном "Инстаграм"Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал видео с отдыха. В кадре рыжий из "Иванушек"проводит время с молодой красоткой.В новой пассии Григорьева-Апполонова узнали 21-летнюю модельТатьяну Попову. Девушка родом из Севастополя. Она не раз становилась участницейконкурсов красоты.Однако сегодня, 28 сентября, Андрей признался, что егосердце все еще свободно. Григорьев-Апполонов и Попова только хорошие знакомые. "Романа нет у нас", – цитирует рыжего из "Иванушек" .Напомним, не так давно Андрей Григорьев-Апполонов развелся сженой – 34-летней Мариной Банковой. Этот брак знаменитости продлился почти 20лет, в нем родилось двое сыновей – Иван и Артемий.Ходили слухи, что супруга ушла от к 28-летнемубаскетболисту Андрею Зубкову. Со временем сплетни в какой-то степениподтвердились, Марина перестала скрывать свои отношения со спортсменом. Теперьуже экс-супруга знаменитости вовсю публикует в соцсетях снимки с новымвозлюбленным. Между тем Банкова признается, что очень благодарна за годы счастливой совместной жизни и прекрасных детей.