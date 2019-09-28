"Владимир будущего". Под таким названием уже в это воскресенье в областном центре пройдет первый урбанистический фестиваль. Что в программе?

"Владимир будущего". Под таким названием уже в это воскресенье в областном центре пройдет первый урбанистический фестиваль. Что в программе?Как преобразить родной город? Артем Черней- организатор фестиваля уверен, что каждый из нас- урбанист. Идея появилась давно. Урбанистика - учение о городе, подчёркивает Артём. На первый взгляд кажется, что этим должны заниматься специалисты - архитекторы и строители, составлять план застройки города и делать его удобным для горожан. С другой стороны, свой вклад может внести каждый.Артём Черней, организатор фестиваля "Владимир будущего": "Каждый раз, когда мы стоим на остановке общественного транспорта и ждем подходящий автобус, мы - урбанисты. Каждый раз, когда мы перепрыгиваем через лужу на тротуаре, мы - урбанисты. Каждый раз, когда мы выходим с коляской с ребенком гулять и ругаемся на то, что у нас нет без барьерной среды, мы - урбанисты. Просто хочется, наверное, сделать подход к урбанистике более осознанным. Просто донести до горожан, что урбанистика - это неотъемлемая часть их жизни."Большая часть программы фестиваля - лекции. Спикеры поделятся опытом других городов страны, расскажут, как каждый из нас может изменить любимый Владимир, сделать город благоприятным для жизни. Тем для дискуссии немало. Нужен ли Владимиру пешеходный центр? Как сделать маршруты общественного транспорта более удобными для горожан? Достаточно ли на улицах указателей? К диалогу организаторы приглашают и ответственных лиц.Артём Черней, организатор фестиваля "Владимир будущего": "Я бы обсудил возможные пути финансирования этих проектов, может быть мы можем где-то сэкономить, может быть где-нибудь мы можем найти новые источники финансирования, вот этот вопрос меня очень интересует. Кроме того, мне интересно было бы обсудить вопрос по созданию бренда города, полноценного бренда города с его официальным логотипом, и внедрение этого логотипа в городскую среду."Тон фестивалю задаёт сам ритм города. И площадку нашли также быстро. Она отвечает всем запросам урбанистов.Екатерина Таманова, Александр Парфенов, "Вести-Владимир".