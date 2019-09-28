Александр Рогаткин вернулся из Экваториальной Африки, где искал следы таинственной ЧВК Вагнера, пытался понять, кого тренируют наши военные инструкторы и кто мог убить трех российских журналистов?

Что такое ЧВК "Вагнер" на самом деле и что российские инструкторы делают в Центральной Африке? Как русским удалось остановить гражданскую войну на экваторе? Кого тренируют на секретной военной базе? И что хранится сейчас в знаменитом холодильнике императора-каннибала Бокассы?Александр Рогаткин вернулся из Экваториальной Африки, где искал следы таинственной ЧВК, а также пытался понять, кто мог убить трех российских журналистов.Смотрите большой репортаж Александра Рогаткина из Центрально-Африканской республики в воскресенье вечером, 29 сентября, на телеканале "Россия 1".