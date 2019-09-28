Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем назвал большой ложью заявление своего американского коллеги Майка Помпео. Глава Госдепа США ранее обвинил Дамаск в химической атаке в Латакии.

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем назвал "большой ложью" заявление своего американского коллеги Майка Помпео. Глава Госдепа США ранее обвинил Дамаск в химической атаке в Латакии в мае текущего года.Как сообщает РИА Новости, комментируя слова Помпео, глава британского МИДа Доминик Рааб призвал наказать и "посрамить" виновных.Париж, как и Лондон, выразил свою обеспокоенность слухами о применении химического оружия и потребовал разобраться в ситуации, передает ТАСС.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин подчеркнул, что подобные обвинения вызывают лишь сожаления. Официальный представитель российского внешнеполитического Мария Захарова, в свою очередь, добавила, что Вашингтон пользуется сомнительными источниками информации, в том числе, не гнушается данными террористов.