С широким русским размахом ансамбль «Русь» им.М. Фирсова отмечает 45-летие.

Свой 45 день рождения легендарный ансамбль "Русь" встречает на сцене. Каждый номер зрители сопровождают бурными аплодисментами. Самые лучшие поздравления для артистов нынешнего состава - это крики "браво" от ветеранов сцены.Ансамбль носит имя Михаила Фирсова – заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата государственной премии, под руководством которого в течение 20 лет оттачивалось мастерство и формировалось уникальное лицо творческого коллектива. С 2007 года, после смерти первого руководителя, ансамбль возглавляет Заслуженный артист России Николай ЛитвиновСпустя 45 лет "Русь" доказывает: русское искусство живо, интересно и до конца неизведанно. А значит, стоит ждать новых песен и танцев. Коллектив ГТРК Владимир присоединяется к поздравлениям и желает творческих успехов.