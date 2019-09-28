В Единой России просят генерального прокурора Юрия Чайку взять на личный контроль резонансное дело об убийстве в Рязани 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его супруги. Об обращении к главе надзорного ведомства рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В "Единой России" просят генерального прокурора Юрия Чайку взять на личный контроль резонансное дело об убийстве в Рязани 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его супруги. Об обращении к главе надзорного ведомства рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.Произошедшее в Рязани единоросс назвал беспрецедентным и возмутительным преступлением. "Оно, несомненно, должно быть раскрыто", – подчеркнул парламентарий.В понедельник, 30 сентября, партия направит официальное обращение в адрес Юрия Чайки. Единороссы просят генерального прокурора лично проконтролировать расследование убийства ветерана и его супруги, а также чтобы процесс был под надзором Центрального аппарата ведомства, рассказал Хинштейн.Неизвестные в Рязани расправились с ветераном Великой Отечественной войны 1928 года рождения и его супругой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.Как сообщают местные СМИ, ветерана звали Павел Макеев, он был подполковником в отставке. Родился в Ленинграде, награжден медалями за оборону города на Неве, "За безупречную службу" и другими знаками почета.Напомним, ранее в "Единой России" предложение Миниобороны ужесточить меры ответственности за вандализм в отношении памятников российским военачальникам и значимым событиям отечественной истории. Согласно инициативе, за подобные деяние будет введена уголовная ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.