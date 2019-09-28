На днях в Сети появились слухи о романе Ольги Бузовой с известным блогером. Вести об интрижке нарушили покой члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.

На днях в Сети появились слухи о романе Ольги Бузовой с известнымблогером. Вести об интрижке нарушили покой члена экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.Друзья и коллеги день и ночь звонили общественнику. Многиеинтересовались, как ему удалось обратить на себя внимание Ольги Бузовой. Воттолько Вадим Манукян не сразу понял, о чем речь."Мне уже второй день знакомые обрывают телефон.Некоторых из них я месяцами не слышал. Все с одним и тем же вопросом. А этоправда, что пишут, дескать, у меня роман с Бузовой? Я им говорю, что это бредкакой-то и спрашиваю у них, откуда они взяли всю эту ересь. Оказывается впоследние пару дней весь Интернет только и пестрит заголовками о романе Бузовойс блогером Манукяном", – рассказал член экспертного совета корреспонденту "Дни.ру".Вадим Манукян признался, что ему пришлось проштудировать всепоследние новости об Ольге Бузовой. Теперь общественник вынужден открещиватьсяот романа с поющей телеведущей в соцсетях."Оказывается ей и правда приписывают роман с моимоднофамильцем, он тоже блогер. Написал у себя на всех страничках в соцсетяхпост, чтобы не верили в это и уж точно не приписывали мне всю эту историю. Я,конечно же, желаю счастья, пусть даже с Манукяном, главное, чтобыя к этой истории не имел никакого отношения", – с улыбкой отметил эксперт.Напомним, на днях дала повод для слухов.Знаменитость намекнула на отношения с блогером Давидом Манукяном: выходила сним в свет, сняла в своем клипе "Лайкер", публиковала совместные фото.