На днях в Сети появились слухи о романе Ольги Бузовой с известным
блогером. Вести об интрижке нарушили покой члена экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.
На днях в Сети появились слухи о романе Ольги Бузовой с известным
блогером. Вести об интрижке нарушили покой члена экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.
Друзья и коллеги день и ночь звонили общественнику. Многие
интересовались, как ему удалось обратить на себя внимание Ольги Бузовой. Вот
только Вадим Манукян не сразу понял, о чем речь.
"Мне уже второй день знакомые обрывают телефон.
Некоторых из них я месяцами не слышал. Все с одним и тем же вопросом. А это
правда, что пишут, дескать, у меня роман с Бузовой? Я им говорю, что это бред
какой-то и спрашиваю у них, откуда они взяли всю эту ересь. Оказывается в
последние пару дней весь Интернет только и пестрит заголовками о романе Бузовой
с блогером Манукяном", – рассказал член экспертного совета корреспонденту "Дни.ру".
Вадим Манукян признался, что ему пришлось проштудировать все
последние новости об Ольге Бузовой. Теперь общественник вынужден открещиваться
от романа с поющей телеведущей в соцсетях.
"Оказывается ей и правда приписывают роман с моим
однофамильцем, он тоже блогер. Написал у себя на всех страничках в соцсетях
пост, чтобы не верили в это и уж точно не приписывали мне всю эту историю. Я,
конечно же, желаю счастья, пусть даже с Манукяном, главное, чтобы
я к этой истории не имел никакого отношения", – с улыбкой отметил эксперт.
Напомним, на днях дала повод для слухов.
Знаменитость намекнула на отношения с блогером Давидом Манукяном: выходила с
ним в свет, сняла в своем клипе "Лайкер", публиковала совместные фото.